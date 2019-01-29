"Урал" расторг контракт с Ходжаниязовым

"Урал" расторг действующий контракт с Джамалдином Ходжаниязовым по взаимному согласию сторон.
– Джамалдин Ходжаниязов покидает "Урал". Контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Мы желаем Джамалдину успешного продолжения карьеры и стабильного получения игровой практики!, – говорится в Твиттере клуба.
В текущем сезоне Ходжаниязов сыграл два матча, в которых результативными действиями отличиться не сумел.
⚡️Джамалдин Ходжаниязов покидает #ФКУрал. Контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Мы желаем Джамалдину успешного продолжения карьеры и стабильного получения игровой практики! pic.twitter.com/XQx5wgYlMq– ФК Урал (@FCURAL) 29 января 2019 г.
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