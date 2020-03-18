«Урал» отложил тренировки до 23 марта

Руководство «Урала» приняло решение отложить тренировки команды до 23 марта, сообщает пресс-служба клуба. Занятия будут проходить в Екатеринбурге.

Из-за эпидемии коронавируса было приостановлено проведение чемпионата России.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется