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Сегодня, 11:05

«Урал» — «Оренбург»: Бикфалви и Оганесян выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Урала» и «Оренбурга» на матча 27-го тура РПЛ.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Ранджелович.

Запасные: Баклов, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сингатулин, Железнов, Цулукидзе, Татаринов, Каштанов.

«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Титков, Оганесян, Вера, Воробьев, Мансилья.

Запасные: Гошев, Кеняйкин, Сиваков, Хотулев, Эктов, Марин, Капустянский, Обухов.

Матч пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 12.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Оренбург

ФК Оренбург
ФК Урал
0
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Президент РПЛ Алаев рассказал о ситуации с поставщиком мячей для лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

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Максим Ненахов

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Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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