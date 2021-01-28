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«Урал» на сборах в ОАЭ проведет теннисный турнир между игроками

06:47
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«Урал» проведет теннисный турнир между игроками команды, сообщается в Twitter клуба.

«Сегодня большой день», — говорится в сообщении.

Ранее «Урал» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ уступил «Зениту» со счетом 2:3. С 17 по 30 января команда будет работать в ОАЭ на первом учебно-тренировочном сборе, а со 2 по 17 февраля запланирован сбор в Турции.

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