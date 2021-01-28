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«Ротор» усилился вратарем «СКА-Хабаровска»

10:14

Вратарь «СКА-Хабаровска» Игорь Обухов продолжит карьеру в «Роторе», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба на официальном сайте.

Срок контракта 24-летнего голкипера с командой из Волгограда не сообщается. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

Обухов — воспитанник академии «Зенита». Он выступал за «СКА-Хабаровск» с лета 2019 года, на его счету 43 матча за команду, в которых он пропустил 48 мячей.

Дополнительная информация:

https://www.fcska.ru/media/news/spasibo-igor/

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