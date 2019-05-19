"Урал" – "Локомотив" – 2:2. Супер матч в Екатеринбурге: дубль Миранчука и удаление Страндберга

"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" (2:2) в матче 29-го тура чемпионата России. Железнодорожники продолжают идти на втором месте в турнирной таблице, опережая "Краснодар" на три очка.

В составе "Локо" дублем отметился Антон Миранчук, у хозяев поля по мячу забили Андрей Панюков и Отман Эль-Кабир.

Отметим, что с 66-й минуты "Урал" играл в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален защитник Стефан Страндберг. Уходя с поля, он показал жест "денег" в адрес арбитра, намекнув на сомнительное решение.

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29-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: Ант.Миранчук, 21 (0:1). Панюков, 39 (1:1). Гильерме, 46 - в свои ворота (2:1). Ант.Миранчук, 64 - с пенальти (2:2).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков (Емельянов, 34), Меркулов, Араторе, Фидлер, Бумаль, Бикфалви, Эль-Кабир (Ильин, 80), Панюков (Ароян, 76).

"Локомотив": Гильерме, Лысов, Кверквелия, Чорлука, Идову, Ал.Миранчук, Крыховяк, Ант.Миранчук, Жемалетдинов, Смолов, Эдер (Кварацхелия, 53).

Предупреждения: Страндберг, 64. Кварацхелия, 68. Бумаль, 90+3.

Удаление: Страндберг, 66 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Москалев (Воронеж). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск).

19 мая. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

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