«Урал» готов продать полузащитника Гаджимурадова
Как стало известно «СЭ», «Урал» этим летом хочет расстаться с полузащитником Рамазаном Гаджимурадовым.
При этом клуб из Екатеринбурга готов рассматривать предложения только с продажей игрока. Сейчас Гаджимурадов находится на сборе с «Уралом-2».
Контракт 25-летнего россиянина истекает летом 2024 года.
В прошлом сезоне он провел за клуб 10 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
Новости