«Урал» готов продать полузащитника Гаджимурадова

Как стало известно «СЭ», «Урал» этим летом хочет расстаться с полузащитником Рамазаном Гаджимурадовым.

При этом клуб из Екатеринбурга готов рассматривать предложения только с продажей игрока. Сейчас Гаджимурадов находится на сборе с «Уралом-2».

Контракт 25-летнего россиянина истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне он провел за клуб 10 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.