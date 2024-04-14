«Урал» — «Динамо»: Казарцев правильно не назначил пенальти. Мяч попал динамовцу в колено, а не в руку

На 45+1-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Динамо» судья Василий Казарцев принял верное решение, не отреагировав на призывы екатеринбуржцев назначить 11-метровый удар.

В том эпизоде в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правым коленом Роберто Фернандеса, а не с его рукой, как показалось Эрику Бикфалви. Видеоассистенты быстро провели проверку и игра продолжилась.