«Урал» — «Динамо»: Казарцев правильно не назначил пенальти. Мяч попал динамовцу в колено, а не в руку
На 45+1-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Динамо» судья Василий Казарцев принял верное решение, не отреагировав на призывы екатеринбуржцев назначить 11-метровый удар.
В том эпизоде в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правым коленом Роберто Фернандеса, а не с его рукой, как показалось Эрику Бикфалви. Видеоассистенты быстро провели проверку и игра продолжилась.
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|4
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|43
|
3
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|22
|10
|8
|4
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|38
|
4
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|23
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|4
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|
5
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|23
|9
|10
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|
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|
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|
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|5
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|
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|
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|
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|6
|8
|8
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|
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|6
|8
|9
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|
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|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
14
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
15
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
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16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
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|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
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|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
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|2
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Спартак
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