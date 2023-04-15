В субботу, 15 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице с 25 очками, ЦСКА идет на 4-й строчке с 41 очком.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Урал» — ЦСКА. Прямая видеотрансляция будет доступна на федеральном спортивном телеканале и на сайте matchtv.ru по этой ссылке.