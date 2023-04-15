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Агент Сафонов назвал россиян, способных играть в европейских чемпионатах

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Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, кто из российских игроков может в ближайшее время уехать в одну из европейских лиг.

«Если это будет какая-нибудь суперзвезда, то, конечно, есть шансы. Я думаю, что Кузяев может уехать, Тюкавин может, Захарян тоже, и Фомин с Кутицким. Он травму получил, и сразу видно было, что «Динамо» мяч не отнимает, и просела команда. В «Ростове» есть молодые ребята, Щетинин тот же, Силуянов. Эти молодые ребята и есть таланты», — приводит слова Сафонова «Евро-Футбол.Ру».

В конце февраля 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия во всех международных соревнованиях.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005086593_agent_safonov__o_tom_kak_prishel_k_agentskoy_deyatelnosti_pojal_li_byi_ruku_dzyube_i_kto_iz_futbolistov_mojet_uehat_v_evropu
Далер Кузяев
РПЛ
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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