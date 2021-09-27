«Урал» обыграл «Арсенал» и одержал первую победу в чемпионате России

«Урал» выиграл у тульского «Арсенала» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе победителей отличились Эрик Бикфалви и Андрей Егорычев. Еще один гол Бикфалви был отменен после консультации с ВАР.

«Урал» набрал 6 очков и остался на последнем, 16-м, месте. Команда одержала первую победу. У «Арсенала» 8 очков и 13-е место.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (2:0)

Голы: Бикфалви, 5 (1:0). Егорычев, 32 (2:0).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев, Йовичич (Гагнидзе, 87), Колесниченко, Гаджимурадов (Подберезкин, 63), Мишкич (Аугустыняк, 68), Бикфалви.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов (Бьорнстрем, 60), Костадинов, Чаушич, Хлусевич, Панченко (Давиташвили, 46), Марков, Э.Кангва (К.Кангва, 69).

Предупреждения: Марков, 19. Герасимов, 45+1. Кузьмичев, 65. Бьорнстрем, 75. Колесниченко, 90+1. Помазун, 90+3. Беляев, 90+4.

Судьи: Матюнин. Мосякин, Чельцов (все — Москва).

ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург). Еремин (Москва).

27 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».