«Урал» — «Арсенал»: все голы матча РПЛ
18:56
Футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле обыграли тульский «Арсенал» со счетом 2:0 и одержали первую победу в чемпионате Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.
5-я минута: гол Бикфалви
32-я минута: гол Егорычева
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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