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«Урал» — «Арсенал»: все голы матча РПЛ

18:56
Эрик Бикфалви. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эрик Бикфалви. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле обыграли тульский «Арсенал» со счетом 2:0 и одержали первую победу в чемпионате Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.

5-я минута: гол Бикфалви

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

32-я минута: гол Егорычева

Урал — Арсенал Т

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Иван Шитик все материалы автора

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