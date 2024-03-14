Абаскаль: «Если будет возможность, я только за то, чтобы посетить матчи хоккейного «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что может прийти на матч хоккейной команды.

— Не хотели бы поддержать хоккейный «Спартак» в Кубке Гагарина?

— Если будет возможность, я только за. Мы уже это делали. А так тренировочный процесс продолжится. Одна тренировка будет завтра. И дальше продолжим работу с футболистами, которые не уедут. Времени будет немного, но я только за.

«Спартак» во втором раунде плей-офф КХЛ встретится с «Металлургом». Серия стартует в Магнитогорске 17 марта.