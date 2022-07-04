ЦСКА интересуется защитником сборной Северной Македонии

Защитник «Аль-Ахли» Эзджан Алиоски может продолжить карьеру в России, утверждает Transfermarkt. По информации источника, ЦСКА интересуется 30-летний македонским футболистом.

Алиоски также попал в сферу интересов селекционных служб «Трабзонспора».

В прошлом сезоне Алиоски провел 30 матчей за «Аль-Ахли», забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллиона евро.

На счету игрока 56 матчей и 12 голов за сборную Северной Македонии.

Ранее Алиоски играл за «Лидс», «Лугано», «Шаффхаузен» и другие команды.