ЦСКА интересуется защитником сборной Северной Македонии
Защитник «Аль-Ахли» Эзджан Алиоски может продолжить карьеру в России, утверждает Transfermarkt. По информации источника, ЦСКА интересуется 30-летний македонским футболистом.
Алиоски также попал в сферу интересов селекционных служб «Трабзонспора».
В прошлом сезоне Алиоски провел 30 матчей за «Аль-Ахли», забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллиона евро.
На счету игрока 56 матчей и 12 голов за сборную Северной Македонии.
Ранее Алиоски играл за «Лидс», «Лугано», «Шаффхаузен» и другие команды.
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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