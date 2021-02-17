Новый прикол от «Рубина»: как Деспотович уложил всю команду

Пресс-служба «Рубина» в соцсетях 17 февраля опубликовала очередное видео юмористического характера.

На кадрах нападающий казанцев Джордже Деспотович с разбега толкает первого из партнеров по команде, который стоит вместе с матрасом. За ним по принципу домино падают все остальные футболисты.

Судя по реакции игроков, им понравился данный формат досуга.

Дело было вечером. СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА



Подписывайся на нас в TikTok, если ещё не сделал этого!?https://t.co/CRnOkY5SHa pic.twitter.com/T7aQ7F9NKq — «Рубин» Казань (@fcrk) February 17, 2021

На данный момент «Рубин» занимает девятое место в Тинькофф РПЛ с 28 очками.