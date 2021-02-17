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Новый прикол от «Рубина»: как Деспотович уложил всю команду

15:27
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Пресс-служба «Рубина» в соцсетях 17 февраля опубликовала очередное видео юмористического характера.

На кадрах нападающий казанцев Джордже Деспотович с разбега толкает первого из партнеров по команде, который стоит вместе с матрасом. За ним по принципу домино падают все остальные футболисты.

Судя по реакции игроков, им понравился данный формат досуга.

На данный момент «Рубин» занимает девятое место в Тинькофф РПЛ с 28 очками.

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