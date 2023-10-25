Угаров: «Клаудиньо ведет себя в «Зените» как клоун — падает, провоцирует всех»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявил, что никто из игроков сине-бело-голубых не удивил его на старте сезона.

«Меня никто не удивил. Кассьерру брали из «Сочи» год назад. Тогда, наверное, были какие-то ожидания, что он придет и начнет забивать, но не получилось. Прошел год, и он стал забивать. От Фернандеса ничего не ждал. Бразильцы играют примерно на своем уровне. Что ожидать от Клаудиньо? Он как клоун себя ведет, падает, провоцирует всех. Он думает, что тем самым украшает свою игру или красит «Зенит»? У Вендела тоже были сложности, но он своей игрой доказывает, что хочет уехать. Думаю, что, скорее всего, зимой он уедет. Наверное, «Зенит» пойдет ему навстречу, возможно, есть такая договоренность», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

На данный момент «Зенит» с 23 очками идет вторым в турнирной таблице чемпионата России. 28 октября петербуржцы примут на своем поле «Ахмат». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.