Угальде заявил, что не следит за статистикой Соболева в «Зените»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде после победы над «Локомотивом» (5:2) в 16-м туре РПЛ ответил на вопрос о том, следит ли он за статистикой бывшего одноклубника Александра Соболева в «Зените».

— Ваша статистика за один матч лучше чем у Соболева. Следите за ним?

— Не слежу. Сосредоточен на себе и игре нашей команды.

Когда буду говорить по-русски? Тяжело. Пару слов на русском? Вперед, «Спартак»! (сказал по-русски. — Прим. «СЭ»).

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».