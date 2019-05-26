"Уфа" сыграет в стыковых матчах с "Томью", "Крылья Советов" - с "Нижним Новгородом"

Стали известны пары команд, которые встретятся в стыковых матчах за право участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

Самарские "Крылья Советов", заняв 13-е место в РПЛ встретятся с "Нижним Новгородом", который стал 4-м в по итогам сезона в Футбольной национальной лиге. Первый матч состоит 30 мая в Нижнем Новгороде, ответная - 2 июня в Самаре.

Во второй паре встретятся "Уфа" (14-е место в РПЛ) и "Томь" (3-е место в ФНЛ). Первая встреча пройдет 30 мая в Уфе, ответная - 2 июня в Томске.