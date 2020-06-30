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«Уфа» сдала тест на коронавирус перед матчем с «Рубином»

30 июня 2020, 08:08
Игроков &quot;Уфы&quot; протестировали на коронавирус. Фото ФК "Уфа".
Игроков &quot;Уфы&quot; протестировали на коронавирус. Фото ФК "Уфа".
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Перед матчем 25-го тура Тиькофф чемпионата России против «Рубина» «Уфа» в полном составе прошла тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат.

Матч «Уфа» — «Рубин» состоится 1 июля и начнется в 15.00 по московскому времени

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Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
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