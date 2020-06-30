«Уфа» сдала тест на коронавирус перед матчем с «Рубином»
30 июня 2020, 08:08
Перед матчем 25-го тура Тиькофф чемпионата России против «Рубина» «Уфа» в полном составе прошла тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат.
Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с «Рубином».— ФК УФА (@UfaFc) June 30, 2020
Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат pic.twitter.com/sMni1Ceas1
Матч «Уфа» — «Рубин» состоится 1 июля и начнется в 15.00 по московскому времени
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Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
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