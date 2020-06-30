«Уфа» сдала тест на коронавирус перед матчем с «Рубином»

Перед матчем 25-го тура Тиькофф чемпионата России против «Рубина» «Уфа» в полном составе прошла тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат.

Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с «Рубином».



Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат pic.twitter.com/sMni1Ceas1 — ФК УФА (@UfaFc) June 30, 2020

Матч «Уфа» — «Рубин» состоится 1 июля и начнется в 15.00 по московскому времени