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«Уфа», «Ротор» и «Сочи» заявили иностранных нападающих

11:12
«Уфа», «Ротор» и «Сочи» заявили иностранных нападающих.
«Уфа», «Ротор» и «Сочи» заявили иностранных нападающих.
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«Уфа», «Ротор» и «Сочи» включили новых иностранных форвардов в заявку на Тинькофф чемпионат России-2020/21.

Уфимцы заявили серба Комнена Андрича, сочинцы — армянина Эрика Варданяна, а клуб из Волгограда — венесуэльца Андреса Понсе.

«Уфа», «Ротор» и «Сочи» заявили иностранных нападающих.
«Уфа», «Ротор» и «Сочи» заявили иностранных нападающих.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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