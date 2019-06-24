"Уфа" проиграла клубу второй австрийской лиги

"Уфа" уступила клубу второй австрийской лиги "Хорну" в контрольном матче - 1:2. Единственный мяч за уфимцев провел Данила Емельянов.

Контрольный матч

"Хорн" (Австрия) - "Уфа" (Россия) - 2:1 (0:0)

Гол у "Уфы": Емельянов, 50.

"Уфа": Шафинский (Беленов, 46), Сухов (Аликин, 46), Пуцко (Никитин, 46), Табидзе (Засеев, 46), Пауревич (Алиев, 46), Ванек (Емельянов, 46), Безденежных (Власов, 46), Батютин (Трошечкин, 46), Кротов (Гиоргобиани, 46), Бизяк (Сысуев, 46), Мухаметшин (Игрок на просмотре, 46).