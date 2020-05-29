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«Уфа» продлила контракты до конца сезона со всеми, у кого они истекали 31 мая

15:18
Игроки &quot;Уфы&quot;. Фото Валерий Шахов
Игроки &quot;Уфы&quot;. Фото Валерий Шахов
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«Уфа» продлила контракты с футболистами, соглашения с которыми прекращали действие после 31 мая, сообщает пресс-служба клуба.

Речь о защитниках Александре Пуцко, Бояне Йокиче, Алексее Никитине, Александре Сузове и Павле Аликине, а также о полузащитнике Азере Алиеве и нападающем Дмитрии Сысуеве.

Возобновление чемпионата России-2019/20 запланировано на 21 июня.

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