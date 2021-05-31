В «Урале» отреагировали на информацию о возможно возвращении Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное возвращение на правах аренды голкипера ЦСКА Ильи Помазуна.

«Мы заинтересованы в возвращении Ильи. Хотим, чтобы он выступал за нас в этом сезоне. Сейчас ведем переговоры с ЦСКА, но конкретики пока никакой нет. Сейчас мы не пойдем на пункт о возможном досрочном возвращении. Хотим, чтобы он год стабильно играл в «Урале». В этом году мы остались буквально с одним вратарем, повторения такой ситуации мы не хотим», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее Eurostavka сообщала, что вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к тому, чтобы вновь уйти в аренду в «Урал».

Главным условием в переговорах со стороны екатеринбургского клуба было отсутствие пункта о возможности досрочного возвращения Помазуна из аренды.

(Владимир Пушкарев)