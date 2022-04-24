«Крылья Советов» и «Химки» играют вничью после первого тайма
«Крылья Советов» и «Химки» играют вничью после первого тайма в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
На 28-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков. А на 45+1 минуте пенальти реализовал Денис Глушаков.
На 45-й минуте с поля был удален Денис Якуба из «Крыльев Советов».
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|
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|26
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|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
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Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
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|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
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Уфа
|17
|
|
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|
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Федор Смолов
Динамо
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|П
|
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|
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Краснодар
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|
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