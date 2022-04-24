«Крылья Советов» и «Химки» играют вничью после первого тайма

«Крылья Советов» и «Химки» играют вничью после первого тайма в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

На 28-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков. А на 45+1 минуте пенальти реализовал Денис Глушаков.

На 45-й минуте с поля был удален Денис Якуба из «Крыльев Советов».