«Уфа» подписала защитника из Хорватии

Полузащитник Филип Мрзляк пополнил состав «Уфы». 27-летний хорватский хавбек перешел в российский клуб на правах свободного агента, сообщает сайт команды.

Филип Мрзляк подписал контракт с ФК «Уфа»!



27-летний хорватский полузащитник перешел в нашу команду на правах свободного агента.https://t.co/pccUf2WxuV pic.twitter.com/8cbkBCgS0w — ФК УФА (@UfaFc) November 20, 2020

Мрзляк ранее выступал за хорватский «Локомотив», румынские «Динамо», «Пандурий» и «Астру». В чемпионате Румынии он сыграл 95 матчей, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

Мрзляк также имеет опыт выступления за хорватские сборные различных возрастов.