«Уфа» подписала защитника из Хорватии
16:35
Полузащитник Филип Мрзляк пополнил состав «Уфы». 27-летний хорватский хавбек перешел в российский клуб на правах свободного агента, сообщает сайт команды.
Мрзляк ранее выступал за хорватский «Локомотив», румынские «Динамо», «Пандурий» и «Астру». В чемпионате Румынии он сыграл 95 матчей, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.
Мрзляк также имеет опыт выступления за хорватские сборные различных возрастов.
Дополнительная информация:
http://fcufa.pro/news-new/filip-mrzlyak-podpisal-kontrakt-s-fk-ufa
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