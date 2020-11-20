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«Уфа» подписала защитника из Хорватии

16:35
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Полузащитник Филип Мрзляк пополнил состав «Уфы». 27-летний хорватский хавбек перешел в российский клуб на правах свободного агента, сообщает сайт команды.

Мрзляк ранее выступал за хорватский «Локомотив», румынские «Динамо», «Пандурий» и «Астру». В чемпионате Румынии он сыграл 95 матчей, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

Мрзляк также имеет опыт выступления за хорватские сборные различных возрастов.

Дополнительная информация:

http://fcufa.pro/news-new/filip-mrzlyak-podpisal-kontrakt-s-fk-ufa

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