Наумов считает, что Рыбус ушел из «Локомотива» по политическим мотивам
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход польского защитника Мацея Рыбуса из московской команды.
«Рыбус запомнился как стабильный футболист, который не опускал свою планку ниже определенного уровня. Он игрок сборной Польши, уверенно играет в защите, неплохо смотрелся в атаке, имел поставленный удар. Не думаю, что «Локомотив» мог как-то повлиять на решение Мацея, здесь сработала политика. К сожалению, в сегодняшних условиях легионеров мы будем терять. На них оказывается давление на родине. Конечно, уход Рыбуса это потеря для «Локомотива», но есть молодые игроки, которые смогут его заменить», — сказал Наумов «СЭ».
32-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2017 года, стал чемпионом России, двукратным обладателем БЕТСИТИ Кубка России и победителем Суперкубка страны.
В нынешнем сезоне Мацей Рыбус провел за «Локомотив» 21 игру и отдал три результативных передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0