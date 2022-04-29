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«Уфа» может отказаться выкупать Остона Урунова у «Спартака»

Урунов может вернуться в «Спартак» после завершения сезона
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Остон Урунов.
Фото ФК «Уфа»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может вернуться в московский клуб из аренды в «Уфе», сообщает Metaratings.ru.

Перед тем как футболист ушел в уфимский клуб, стороны договорились, что «Уфа» по окончании текущего сезона выкупит контракт узбекского хавбека. Однако теперь клуб не планирует этого делать.

По данным источника, одной из причин отказа выкупать Урунова у красно-белых является ситуация с судебными спорами между «Спартаком» и бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, который сейчас работает в «Уфе».

Если футболист вернется в «Спартак», клуб будет искать для него новую команду. Хавбек также может быть переведен в любую команду красно-белых.

В этом сезоне 21-летний футболист провел 12 матчей в Тинькофф РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/urunov-mozhet-vernutsya-v-spartak-posle-zaversheniya-sezona-ufa-ne-khochet-vykupat-futbolista-1256057/
Остон Урунов
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
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