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Булыкин: «Локомотиву» нужен российский тренер, который вдохнет в команду новую жизнь»

Дмитрий Булыкин рассказал, какой тренер должен возглавить «Локомотив»
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» высказался о ситуации в клубе.

— После прихода в «Локомотив» Ральф Рангник заявил: «Из паровоза хотим сделать «Сапсан». Как можно охарактеризовать то, что получилось?

— «Сапсана» мы так и не увидели. Остался старый добрый паровоз. Который долго радовал болельщиков игрой и титулами, но теперь надо очень постараться, чтобы вернуть его на вершину российского футбола. Немецкий эксперимент, затеянный руководством клуба, себя не оправдал. Как и большинство трансферов за этот период. Денег потратили много — но крайне неэффективно. Из кучи новичков угадали разве что с Изидором. Возможно, со временем еще кто-то раскроется. Но отбить колоссальные затраты все равно нереально.

— 36-летний немец Марвин Комппер — именно тот тренер, который и нужен «Локомотиву»?

— Нет. Меня он не убедил. При всем уважении не та фигура, вокруг которой можно выстраивать долгосрочный проект, особенно в нынешних реалиях. «Локомотиву» необходим российский тренер, который вдохнет в команду новую жизнь после неудачной попытки встать на немецкие рельсы.

— Кто же мог бы возглавить «Локо»?

— Поверьте, достойных кандидатур хватает: Семин, Овчинников, Лоськов, Пашинин... Или, например, Черчесов, на днях сделавший «Ференцварош» чемпионом Венгрии. А немецкую историю с «псевдосапсаном» надо поскорее забыть и возвращаться к старому доброму «Локомотиву».

«Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 41 очко.

Полное интервью Булыкина «СЭ» читайте здесь

Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
Юрий Семин
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