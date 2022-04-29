В «Уфе» ответили на вопрос о выкупе Остона Урунова у «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию Metaratings о том, что клуб отказывается выкупать у «Спартака» полузащитника Остона Урунова. По информации источника, одна из причин такого решения — судебное разбирательство Газизова и «Спартака».

«Давайте сначала закончим чемпионат, потом будем говорить об этом. Никакой информации пока нет. Повлияет ли на решение судебное разбирательство со «Спартаком»? Это не имеет никакого отношения, это совсем разные вещи. Я не вижу в этом связи», — сказал Газизов «СЭ».

Урунов перешел в «Уфу» на правах аренды до конца сезона-2021/22 в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний узбек принял участие в 7 матчах уфимцев и не отличился результативными действиями. «Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака» за 1 миллион евро.