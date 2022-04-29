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В «Уфе» ответили на вопрос о выкупе Остона Урунова у «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию Metaratings о том, что клуб отказывается выкупать у «Спартака» полузащитника Остона Урунова. По информации источника, одна из причин такого решения — судебное разбирательство Газизова и «Спартака».

«Давайте сначала закончим чемпионат, потом будем говорить об этом. Никакой информации пока нет. Повлияет ли на решение судебное разбирательство со «Спартаком»? Это не имеет никакого отношения, это совсем разные вещи. Я не вижу в этом связи», — сказал Газизов «СЭ».

Урунов перешел в «Уфу» на правах аренды до конца сезона-2021/22 в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний узбек принял участие в 7 матчах уфимцев и не отличился результативными действиями. «Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака» за 1 миллион евро.

Остон Урунов
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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«Уфа» может отказаться выкупать Остона Урунова у «Спартака»
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 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
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 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
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Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
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