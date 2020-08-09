«Уфа» — «Краснодар»: видеотрансляция матча чемпионата России
15:00
В воскресенье, 9 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
Уфимцы не могут обыграть соперников уже на протяжении четырех игр кряду. В последний рах «Уфа» одерживала победу в матче 2018 года.
Следить за матчем «Уфа» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Уфа» — «Краснодар»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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