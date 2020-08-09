В воскресенье, 9 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Уфимцы не могут обыграть соперников уже на протяжении четырех игр кряду. В последний рах «Уфа» одерживала победу в матче 2018 года.

Следить за матчем «Уфа» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Краснодар»