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«Уфа» — «Краснодар»: видеотрансляция матча чемпионата России

15:00
«Уфа» на своем поле примет «Краснодар» в матче 1-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Уфа» на своем поле примет «Краснодар» в матче 1-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 9 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Уфимцы не могут обыграть соперников уже на протяжении четырех игр кряду. В последний рах «Уфа» одерживала победу в матче 2018 года.

Следить за матчем «Уфа» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Краснодар»

Уфа — Краснодар

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