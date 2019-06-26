"Уфа" и "Зенит" обменялись кругами

Общее собрание РПЛ по инициативе "Уфы" и "Зенита" и с учетом возможных неблагоприятных погодных условий внесло изменения в календарь чемпионата России-2019/20.

Клубы обменялись кругами: матч 7-го тура РПЛ пройдет 24 августа в Уфе ("Уфа" - "Зенит"), а матч 21-го тура – в Санкт-Петербурге ("Зенит" - "Уфа", предварительная дата - 8 марта), сообщается на официальном сайте лиги.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр