12:53 | Футбол — РПЛ

"Уфа" и "Зенит" обменялись кругами

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Общее собрание РПЛ по инициативе "Уфы" и "Зенита" и с учетом возможных неблагоприятных погодных условий внесло изменения в календарь чемпионата России-2019/20.

Клубы обменялись кругами: матч 7-го тура РПЛ пройдет 24 августа в Уфе ("Уфа" - "Зенит"), а матч 21-го тура – в Санкт-Петербурге ("Зенит" - "Уфа", предварительная дата - 8 марта), сообщается на официальном сайте лиги.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/clubs/news_23616.html

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