«Химки» победили «Уфу» и покинули зону переходных матчей

«Химки» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ на выезде обыграли «Уфу» (2:1) и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Хозяева с семью баллами — последние.

Гости еще в первом тайме забили два мяча. Сначала Кухарчук реализовал выход один на один с Беленовым, а потом Трошечкин из пределов штрафной увеличил разницу в счете.

На 83-й минуте Йокич в падении с линии вратарской сократил отставание до одного мяча, но большего хозяева достичь не смогли.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

15-й тур

«Уфа» — «Химки» — 1:2 (0:2)

Голы: Кухарчук, 5 (0:1). Трошечкин, 37 (0:2). Йокич, 83 (1:2).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Данченко, 46), Йокич, Никитин, Плиев, Табидзе, Кротов (Сысуев, 71), Камилов (Голубев, 46), Фольмер (Мрзляк, 46), Жамалетдинов, Андрич.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

Предупреждения: Сухов, 39. Филин, 48. Глушаков, 53. Йокич, 76. Кухарчук, 80. Голубев, 82. Табидзе, 86. Мрзляк, 89.

Судьи: Васильев (Ижевск). Кобзев (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).

ВАР: Амелин (Тула). Стипиди (Краснодар).

23 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».