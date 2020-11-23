«Химки» победили «Уфу» и покинули зону переходных матчей
«Химки» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ на выезде обыграли «Уфу» (2:1) и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Хозяева с семью баллами — последние.
Гости еще в первом тайме забили два мяча. Сначала Кухарчук реализовал выход один на один с Беленовым, а потом Трошечкин из пределов штрафной увеличил разницу в счете.
На 83-й минуте Йокич в падении с линии вратарской сократил отставание до одного мяча, но большего хозяева достичь не смогли.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
15-й тур
Голы: Кухарчук, 5 (0:1). Трошечкин, 37 (0:2). Йокич, 83 (1:2).
«Уфа»: Беленов, Сухов (Данченко, 46), Йокич, Никитин, Плиев, Табидзе, Кротов (Сысуев, 71), Камилов (Голубев, 46), Фольмер (Мрзляк, 46), Жамалетдинов, Андрич.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.
Предупреждения: Сухов, 39. Филин, 48. Глушаков, 53. Йокич, 76. Кухарчук, 80. Голубев, 82. Табидзе, 86. Мрзляк, 89.
Судьи: Васильев (Ижевск). Кобзев (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).
ВАР: Амелин (Тула). Стипиди (Краснодар).
23 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».
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