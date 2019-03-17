"Уфа" дома проиграла "Ахмату"

"Уфа" на своем поле в матче 20-го тура чемпионата России уступила "Ахмату" (0:1). Единственный гол забил Антон Швец.

"Ахмат" с 27 очками поднялся с 10-го места на восьмое, "Уфа" (16 очков) занимает 15-ю, предпоследнюю, строчку в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Уфа" – "Ахмат" (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: Швец, 72.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Аликин, Йокич, Карп, Тилль, Ванек (Пауревич, 76), Бизяк (Вомбергар, 65), Кротов, Сысуев (Алиев, 70).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Родолфу, Плиев, Семенов, Мохаммади, Шиманьски (Иванов, 84), Швец, Раванелли (Бериша, 73), Исмаэл, Балай (Мбенг, 67).

Предупреждения: Ванек, 2. Живоглядов, 24. Исмаэл, 33. Мохаммади, 62.

Судьи: Мешков (Дмитров). Мосякин, Шаламберидзе (оба - Москва).

17 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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