Мостовой: «Что нашему футболу делать в Азии? Играть с Пакистаном?»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я изначально говорил, что в азиатской конфедерации нам нечего делать. С кем там играть? С Пакистаном? С Индией? Конечно, не стоит туда переходить. Ясно, что наш футбол не будет отброшен назад на 100 лет. Но какой смысл туда уходить? Что там делать?» — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.

2 мая УЕФА объявил, что в следующем сезоне российские команды не сыграют в еврокубках.