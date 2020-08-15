«Уфа» арендовала Данченко у «Рубина»

Защитник Олег Данченко продолжит карьеру в «Уфе», сообщает официальный Instagram клуба. Уфимцы арендовали 26-летнего футболиста у «Рубина» с правом выкупа.

Данченко — воспитанник украинского футбола, играл за «Металлург», «Динамо» Хмельницкии?, «Черноморец» и донецкии? «Шахтер». В 2017-м году перешел в «Анжи», играл на правах аренды за «СКА-Хабаровск». Сезон-2019/20 провел в казанском «Рубине», принял участие в 19 матчах чемпионата России, отдал 3 голевые передачи, а также вышел на поле в одной игре Кубка страны.