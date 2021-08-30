«Уэска» имеет опцию выкупа контракта Гайча у ЦСКА

«Уэска» подтвердила, что взяла в аренду на сезон нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. У испанской команды также есть опция последующего выкупа контракта 22-летнего аргентинца, сообщает сайт клуба.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года, на его счету один гол в 19 матчах за красно-синих. Вторую часть сезона-2020/21 аргентинец провел в аренде в итальянском «Беневенто», за который забил два гола в 15 матчах серии А.

В составе сборной Аргентины Гайч принял участие в Олимпийских играх в Токио.