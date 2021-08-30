«Зенит» отказался продавать Азмуна в «Лион» за 16 миллионов евро
16:42
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не покинет российский клуб этим летом. Команда из Санкт-Петербурга отказалась продавать 26-летнего иранца в «Лион», который предлагал за игрока 16 миллионов евро, сообщает журналист Фабиу Алейшу. Трансферное окно во Франции закрывается 31 августа.
25 августа в «Лионе» подтвердили, что заинтересованы в покупке иранского нападающего. А также сообщили, что ведут переговоры с «Зенитом» о трансфере футболиста.
Сердар Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он выходил на поле в шести матчах Российской премьер-лиги, в которых забил пять голов.
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