«Зенит» отказался продавать Азмуна в «Лион» за 16 миллионов евро

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не покинет российский клуб этим летом. Команда из Санкт-Петербурга отказалась продавать 26-летнего иранца в «Лион», который предлагал за игрока 16 миллионов евро, сообщает журналист Фабиу Алейшу. Трансферное окно во Франции закрывается 31 августа.

25 августа в «Лионе» подтвердили, что заинтересованы в покупке иранского нападающего. А также сообщили, что ведут переговоры с «Зенитом» о трансфере футболиста.

Сердар Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он выходил на поле в шести матчах Российской премьер-лиги, в которых забил пять голов.