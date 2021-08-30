Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» отказался продавать Азмуна в «Лион» за 16 миллионов евро

16:42
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Теги:

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не покинет российский клуб этим летом. Команда из Санкт-Петербурга отказалась продавать 26-летнего иранца в «Лион», который предлагал за игрока 16 миллионов евро, сообщает журналист Фабиу Алейшу. Трансферное окно во Франции закрывается 31 августа.

25 августа в «Лионе» подтвердили, что заинтересованы в покупке иранского нападающего. А также сообщили, что ведут переговоры с «Зенитом» о трансфере футболиста.

Сердар Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он выходил на поле в шести матчах Российской премьер-лиги, в которых забил пять голов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Возвращение Роналду создаст кучу проблем «МЮ». И только сам Криштиану способен решить их
Итоги отбора на Олимпиаду: Знарок поедет в Пекин, а белорусы — нет
«Вест Хэм» близок к покупке Влашича у ЦСКА за 30 миллионов евро
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
3
Офсайд