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Удаление Барриоса признано ошибочным, но зенитовец не сыграет с «Локо». Почему?

11:05
Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»
Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»
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По данным «СЭ», впервые в истории экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) признала необоснованными сразу три удаления игроков в матчах чемпионата России. Неправильно показаны красные карточки динамовцу Дмитрию Скопинцеву и зенитовцу Вильмару Барриосу («Динамо» — «Зенит» — 1:0, 5-й тур, арбитр Станислав Васильев), а также игроку грозненской команды Антону Швецу («Локомотив» — «Ахмат» — 2:3, 5-й тур, арбитр Игорь Панин).

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Соответствующие заключения ЭСК передала в контрольно-дисциплинарный комитет РФС. КДК, в свою очередь, не стал дисквалифицировать Скопинцева и Швеца. Их наказания аннулированы, они смогут сыграть в 6-м туре.

Почему же не отменена дисквалификация Барриоса, из-за которой он пропустит важнейший для сине-бело-голубых матч с «Локомотивом»? Ответ — в дисциплинарном регламенте РФС. Он позволяет КДК отменять только так называемые прямые красные карточки, как в случае Скопинцева и Швеца. А Барриос получил вторую желтую карточку — Васильев ошибочно усмотрел в его действиях грубую игру.

Желтые карточки КДК вправе аннулировать на основании заключений ЭСК только в таких случаях:

— если предупреждение ошибочно вынесено одному игроку вместо другого футболиста той же команды;

— если ошибочно применено предупреждение, которое влечет автоматическую дисквалификацию на одну следующую игру — четвертое, восьмое, двенадцатое и так далее.

У Барриоса другая ситуация. Очевидно, что это несправедливо по отношению к игроку, но у КДК нет права поступить иначе, учитывая существующий футбольный закон. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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