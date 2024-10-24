Уайлд: «Выдача паспортов легионерам негативно отражается на России»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд поделился мнением о смене гражданства защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Я думаю, что это негативно отражается на России, когда выдают паспорта спортсменам или другим известным людям, которые не проходят через ту же юридическую процедуру, что и все остальные обычные люди», — приводит слова Уайлда Metaratings.

Также Уайлд отметил, что и в его случае было неправильно выдавать российский паспорт, так как он мог бы уехать из России, когда это было бы выгодно.

Ранее стало известно, что 21 октября 30-летний бразилец получил российское гражданство.

Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.