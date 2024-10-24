Бистрович об игровом времени: «Рад, что получаю шанс в Кубке России»

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем игровом времени в этом сезоне.

«У нас отличная команда, очень хорошие футболисты. Рад, что у нас есть много матчей, есть постоянная ротация. Я рад, что получаю шанс в Кубке России», — сказал Бистрович «СЭ».

Бистрович провел в этом сезоне 9 матчей и забил 1 гол. Контракт 25-летнего хорвата с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.