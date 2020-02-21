У Тарасова перелом ноги
По данным «СЭ», обследование в турецкой клинике подтвердило подозрения на перелом ноги у футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова.
32-летний полузащитник получил травму на утренней тренировке, после чего был отвезен в больницу на машине скорой помощи. Новичок клуба рискует пропустить остаток сезона.
18 февраля «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником до конца сезона-2019/20.
Последним клубом игрока был «Локомотив». Хавбек выступал за железнодорожников с 2010 по 2019 год. В составе красно-зеленых Тарасов стал чемпионом России-2017/18, а также трижды выиграл Кубка страны. Контракт хавбека с «Локо» закончился 1 июля 2019 года — с этого момента футболист находится без клуба.
В прошлом сезоне Тарасов провел 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах и не отметился результативными действиями. (Константин Алексеев)
Тарасов получил травму на тренировке. Его отвезли в больницу