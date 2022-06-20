Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 16:20

У российских футбольных судей проблемы с экипировкой

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», у арбитров РПЛ возникли проблемы с экипировкой.

Новый технический спонсор, итальянский производитель, работающий с УЕФА, обеспечил только частичную поставку комплектов формы, включая тренировочную. А немецкая компания, чью форму использовал до последнего времени наш судейский корпус, приостановила сотрудничество с РФС.

РФС
11
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Плавать брассом, спорить басом. В плавании первыми поняли, как трансгендеры могут потопить женский спорт
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Дебют в 15 лет и переход в «Ливерпуль», будущие игроки «МЮ» и «Ман Сити». Новый тренер «Динамо» — мастер раскрывать таланты
Нападающий «Торпедо» Корж высказался о товарищеском матче с «Енисеем»
Масалитин удивлен назначением Гаранина в «Сочи»: «Можно было бы назначить кого-то из «Зенита»
Паршивлюк продлит контракт с «Динамо»
Фетисов прокомментировал отстранение Рыбуса из сборной Польши из-за перехода в «Спартак»
Мостовой объяснил, почему «Спартак» отпустил Глушенкова в «Крылья Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев считает запрет Рыбусу выступать за сборную Польши нарушением права человека

Нападающий «Торпедо» Корж высказался о товарищеском матче с «Енисеем»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости