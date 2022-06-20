У российских футбольных судей проблемы с экипировкой

По данным «СЭ», у арбитров РПЛ возникли проблемы с экипировкой.

Новый технический спонсор, итальянский производитель, работающий с УЕФА, обеспечил только частичную поставку комплектов формы, включая тренировочную. А немецкая компания, чью форму использовал до последнего времени наш судейский корпус, приостановила сотрудничество с РФС.