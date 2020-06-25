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«У нас все на авось делается!» Губерниев высказался о матче «Сочи» и «Ростова»

25 июня 2020, 20:53
Матч «Сочи» — «Ростов». Фото РПЛ
Матч «Сочи» — «Ростов». Фото РПЛ
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением по поводу возобновлении сезона чемпионата России. Из-за заражения коронавирусом шестерых футболистов основы «Ростова» вся команда села на карантин, на игру 23-го тура против «Сочи» поехал юношеский и молодежный состав, уступивший 1:10.

— Они стали не просто героями своего города, — сказал Губерниев в эфире РБК в Instagram. — Денис Попов вообще стал посланцем российского футбола. но в любом случае так быть не должно. Сильные должны играть против сильных. Они же даже не тренировались. Против мужиков играть — это психологическая опасность, травмироваться можно. Сильные должны играть против сильных. Это спорт высших достижений! У нас все на авось делается. В Кубке России регламент не до конца был дописан.

Мы видим, что дат резервных нет, «Краснодар» пошел навстречу «Динамо», но не знаю, пойдут ли на такое другие клубы. Должна быть трезвость в принятии решений.

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