«У нас очень длинная скамейка». Степашин заявил, что «Динамо» готово к еврокубкам

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о возможном участии команды в еврокубках. Это произойдет, если в финале Кубка России «Зенит» обыграет «Химки».

— Это совсем уже другой уровень игры, это встречи с интересными иностранными клубами, что привлечет дополнительных болельщиков, — цитирует Степашина «Комсомольская правда». — Надеюсь, к сентябрю мы сможем уже не 10% зрителей пускать на стадион. Ну, если покажем хорошие результаты, то и финансовая поддержка будет обеспечена.

— Футболисты готовы играть на два фронта?

— Готовы. У нас очень длинная скамейка. Самая длинная скамейка, пожалуй, сегодня в премьер-лиге именно у московского «Динамо». Вы обратили внимание, в «Краснодаре» играли, по сути дела, молодежным составом, и играли неплохо.

— И в августе уже стартует новый чемпионат России.

— Да. Ничего, мы же отдыхали во время коронавируса, теперь надо поработать. На самом деле все европейские клубы, особенно в английской Премьер-лиге, они играют через два дня на третий, там и кубок проводится, и европейские соревнования, в них участвуют очень активно. Ничего, за такие деньги чего ж не побегать, собственно говоря?