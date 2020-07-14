«У нас неопытная команда». Джикия объяснил неудачи «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил причину последних неудач команды. Безвыигрышная серия москвичей составляет пять матчей. Они занимают 11-е место в турнирной таблице.

— Что происходит со «Спартаком» в концовках матчей? С тем же «Арсеналом», «Тамбовом»?

— Могу связать эти вещи с тем, что у нас все же неопытная команда, — цитирует Джикию «Российская газета». — К сожалению, у нас бывают провалы в матчах, и за них нас наказывают голами. Такие ошибки неприемлемы на подобном уровне. И это, опять же, говорит об отсутствии нужного опыта. Вообще есть куча мелочей, которые приходят с годами. Мы же сравнительно недавно играем таким составом, так что нам нужно время.

— В последнее время видно, что у некоторых игроков «Спартака» сдают нервы. Зобнин — в матче с ЦСКА, если говорить о тренере, Тедеско — в матче с «Локомотивом» вскипел. В команде ощущается нервная обстановка?

— Нет никакой нервной обстановки. Есть эмоции людей, которым небезразличен «Спартак». И у меня бывают какие-то моменты, когда я остро реагирую. Такое встречается в футболе сплошь и рядом. Но нужно учиться контролировать себя, работать над этим.