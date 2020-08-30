«У нас боевой настрой». Гендиректор «Зенита» — о матче с «Локомотивом»
15:13
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча начнется в 16.00 (мск).
— Какой у вас настрой перед матчем?
— У нас боевой настрой.
— Ждете только победы?
— Главное — хорошая игра, а результат придет. (Елена Григорьевская)
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Локомотив» — 7 баллов и 7-я строчка.
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