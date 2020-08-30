Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча начнется в 16.00 (мск).

— Какой у вас настрой перед матчем?

— У нас боевой настрой.

— Ждете только победы?

— Главное — хорошая игра, а результат придет. (Елена Григорьевская)

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Локомотив» — 7 баллов и 7-я строчка.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит»