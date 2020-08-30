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«У нас боевой настрой». Гендиректор «Зенита» — о матче с «Локомотивом»

15:13
Александр Медведев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча начнется в 16.00 (мск).

— Какой у вас настрой перед матчем?

— У нас боевой настрой.

— Ждете только победы?

— Главное — хорошая игра, а результат придет. (Елена Григорьевская)

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Локомотив» — 7 баллов и 7-я строчка.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит»

Локомотив — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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