Газинский признан игроком месяца в «Краснодаре»

Болельщики «Краснодара» впервые признали Юрия Газинского игроком месяца.

За 31-летнего полузащитника было отдано 29,21 процента голосов. Второе место занял Кайо (25,96%), третьим стал Реми Кабелла (16,47%).

В марте Газинский отметился голами в матчах со «Спартаком» (1:6), «Тамбовом» (4:0) и «Динамо» (2:3). В текущем сезоне футболист провел 28 вчтречь, отметившись 3 голами и сделав 1 результативную передачу.