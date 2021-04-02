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Газинский признан игроком месяца в «Краснодаре»

17:09
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Болельщики «Краснодара» впервые признали Юрия Газинского игроком месяца.

За 31-летнего полузащитника было отдано 29,21 процента голосов. Второе место занял Кайо (25,96%), третьим стал Реми Кабелла (16,47%).

В марте Газинский отметился голами в матчах со «Спартаком» (1:6), «Тамбовом» (4:0) и «Динамо» (2:3). В текущем сезоне футболист провел 28 вчтречь, отметившись 3 голами и сделав 1 результативную передачу.

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