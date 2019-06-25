"У меня есть техника, я - не Дзюба". Шутки от Азмуна на сборе "Зенита"

"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал видео с тренировки команды, на котором Сердар Азмун и Артем Дзюба подшучивают друг над другом.
– У меня есть техника, я – не Дзюба, говорит на английском Азмун, смеясь, забив гол в пустые ворота. – Он не иранец, он – туркмен, – шутит в ответ Дзюба.
Ближайший матч на сборах "Зенит" сыграет сегодня, 25 июня против болгарского "Левски".
I have technique, I'm not Dzyuba! 😂🤣#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/WFZVaHERmD– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) June 25, 2019
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