"У меня есть техника, я - не Дзюба". Шутки от Азмуна на сборе "Зенита"

"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал видео с тренировки команды, на котором Сердар Азмун и Артем Дзюба подшучивают друг над другом.

– У меня есть техника, я – не Дзюба, говорит на английском Азмун, смеясь, забив гол в пустые ворота. – Он не иранец, он – туркмен, – шутит в ответ Дзюба.

Ближайший матч на сборах "Зенит" сыграет сегодня, 25 июня против болгарского "Левски".