У Максима Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин получил серьезную травму в матче против «Рубина» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция.

«Муха — ты настоящий боец! Мы все будем с нетерпением ждать твоего скорейшего возвращения на поле!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА в Telegram-канале клуба.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.