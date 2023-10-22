Агент Сафонов: «Безголевая серия Тюкавина закончится, Смолов тоже уже шесть игр не забивает»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о безголевой серии нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Он забьет и его безголевая серия закончится. Смолов тоже уже шесть игр не забивает, такое бывает у любого. Во вчерашней игре Костя подрезал мяч и делал все правильно, немного не повезло. Все еще будет, Тюкавин борется, ноги не убирает, старается приносить пользу. Футбол — это не только голы, люди борются, выполняют черновую работу, отдают передачи. Выигрывает и проигрывает команда», — цитирует Сафонова Metaratings.ru

Тюкавин остался в запасе в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0) и вышел лишь на замену во втором тайме. Последний раз 21-летний футболист забивал 6 августа в гостевом матче чемпионата России против «Зенита» (3:2). В этой встрече Тюкавин оформил дубль.