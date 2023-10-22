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Агент Сафонов: «Безголевая серия Тюкавина закончится, Смолов тоже уже шесть игр не забивает»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о безголевой серии нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Он забьет и его безголевая серия закончится. Смолов тоже уже шесть игр не забивает, такое бывает у любого. Во вчерашней игре Костя подрезал мяч и делал все правильно, немного не повезло. Все еще будет, Тюкавин борется, ноги не убирает, старается приносить пользу. Футбол — это не только голы, люди борются, выполняют черновую работу, отдают передачи. Выигрывает и проигрывает команда», — цитирует Сафонова Metaratings.ru

Тюкавин остался в запасе в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0) и вышел лишь на замену во втором тайме. Последний раз 21-летний футболист забивал 6 августа в гостевом матче чемпионата России против «Зенита» (3:2). В этой встрече Тюкавин оформил дубль.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-safonov-bezgolevaya-seriya-tyukavina-zakonchitsya-smolov-tozhe-shest-igr-ne-zabivaet-297648/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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П
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